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На крейсере "Москва" погибли несколько сотен военнослужащих - депутат

14 апреля, 2022 четверг
11:58
Новости

В Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих

О количестве погибших в результате взрыва крейсера "Москва" и ситуации в Севастополе сообщил Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевсовета, советник городского главы в эфире Еспресо TV

Депутат рассказал: "Мои знакомые из Севастополя, имеющие непосредственное отношение к происходящему, там есть паника. Крейсер "Москва" либо уже затонул, по их информации, либо недееспособный и тому есть подтверждение, что эвакуировали практически весь личный состав. Это всегда делается только тогда, когда невозможно спасти судно."

Дмитрий Белоцерковец добавил: "Крейсер "Москва" является флагманом, его ремонтировали с 2016 по 2020 год, это очень долго для черноморского флота. Он очень принципиален и важен для россиян, из него убивали наших гражданских, из него летели по южным городам ракеты ".

"Уже есть информация, которая не официально обсуждается на уровне командования черноморского флота, что погибло несколько сотен российских военнослужащих, которые были там. Особый состав там от 500 до 600 человек, то есть несколько сотен, как минимум, погибло" - сообщил советник.

  • Напомним, 14 апреля в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.
война с Россией
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