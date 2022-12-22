На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар
Авианосец "Адмирал Кузнецов" находился на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, когда произошло возгорание. Пострадавших нет, 20 человек были эвакуированы
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что пожар был ликвидирован в 11:30, судно осталось невредимым.
"Было локальное возгорание, погашенное в 11:30 силами личного состава и представителями пожарных служб, находящимися на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и убытков нет", - заявил Рахманов.
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