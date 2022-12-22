На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что пожар был ликвидирован в 11:30, судно осталось невредимым.

"Было локальное возгорание, погашенное в 11:30 силами личного состава и представителями пожарных служб, находящимися на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и убытков нет", - заявил Рахманов.

В ТРЦ "Мега Химки", на Ленинградском шоссе в Москве, в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.

15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

18 декабря в населенном пункте Верхнемарково в Иркутской области РФ загорелось нефтегазоконденсатное месторождение, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

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