На Крещатике ко Дню Европы открыли выставку, посвященную отношениям ЕС и Украины
Во вторник, 9 мая, ко Дню Европы в Киеве открыли выставку, посвященную развенчиванию мифов об отношениях ЕС и Украины
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля того года Европейский Союз поддерживает нашу страну. Страны-члены оказывают мощную политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, а также вводят санкции против РФ.
"Европейский Союз будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Наши обязательства перед свободной и демократической Украиной никогда не были столь крепкими", - отметила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Выставку подготовили представительство Европейского Союза в Украине, Министерство культуры, Центр стратегических коммуникаций и Украинский институт национальной памяти.
- Европейский социально-экономический комитет ЕС призвал ввести уголовную ответственность за преступление экоцида, отмечая, что Россия совершила его во время вторжения в Украину.
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