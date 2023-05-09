Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля того года Европейский Союз поддерживает нашу страну. Страны-члены оказывают мощную политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, а также вводят санкции против РФ.

"Европейский Союз будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Наши обязательства перед свободной и демократической Украиной никогда не были столь крепкими", - отметила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выставку подготовили представительство Европейского Союза в Украине, Министерство культуры, Центр стратегических коммуникаций и Украинский институт национальной памяти.