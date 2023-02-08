Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Если взять Сватовско - Кременское направление и Белогоровку, то наверняка на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны", - заявил он.

По его словам, это практически ежедневные атаки врага, небольшими группами, к взводу, но постоянными волнами.

"Иногда это происходит с помощью тяжелой техники. БТРы, танки..." - рассказал Гайдай.

Белогоровка также подвергается обстрелам, также наступают вражеские войска, но пока успеха у них нет, все вражеские атаки отражаются украинскими защитниками.