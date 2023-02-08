На Кременском направлении максимальная эскалация, россияне пытаются прорвать оборону, - Гайдай
В Луганской области на Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация, россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Если взять Сватовско - Кременское направление и Белогоровку, то наверняка на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать наши Силы обороны", - заявил он.
По его словам, это практически ежедневные атаки врага, небольшими группами, к взводу, но постоянными волнами.
"Иногда это происходит с помощью тяжелой техники. БТРы, танки..." - рассказал Гайдай.
Белогоровка также подвергается обстрелам, также наступают вражеские войска, но пока успеха у них нет, все вражеские атаки отражаются украинскими защитниками.
- За прошедшие сутки, 7 февраля, ВСУ отразили атаки врага в районах 22 населенных пунктов, в том числе возле Новоселовского, Червонопоповки, Шипиловки и Белогоровки Луганской области.
- А командир роты артиллерийской аэроразведки ВСУ, депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко отметил, что в Луганской области ВСУ эффективно удается проводить контрбатарейную борьбу. Но на Сватовском направлении бои продолжаются круглосуточно .
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