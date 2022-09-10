На краю пропасти. В председательствующей в ЕС Чехии осторожно намекнули на возможный выход Венгрии из Союза
Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек считает теоретически возможным выход Венгрии из Европейского Союза
Об этом Бек заявил в интервью чешской радиостанции iROZHLAS.
"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", – сказал он.
Читайте также: Венгрия Орбана - троянская лошадь России и Китая в Европе, — Politico
Микулаш Бек добавил, что в ближайшие месяцы будет занят "удержанием Венгрии в европейском мейнстриме", но указал на "небольшой положительный сигнал" – отказ Будапешта от требования исключить из санкционного списка ЕС трех олигархов.
"Единство в Европейском Союзе никогда не было и не будет единством единого голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам", – сказал чешский министр.
- 6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против РФ. Требует снять ограничение с трех российских олигархов.
- 31 августа Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
- 31 августа глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз россиянам. При этом общий запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное