Об этом Бек заявил в интервью чешской радиостанции iROZHLAS.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", – сказал он.

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Микулаш Бек добавил, что в ближайшие месяцы будет занят "удержанием Венгрии в европейском мейнстриме", но указал на "небольшой положительный сигнал" – отказ Будапешта от требования исключить из санкционного списка ЕС трех олигархов.

"Единство в Европейском Союзе никогда не было и не будет единством единого голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам", – сказал чешский министр.

6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС против РФ. Требует снять ограничение с трех российских олигархов.

31 августа Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

31 августа глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз россиянам. При этом общий запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.

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