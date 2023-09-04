На Красной площади в Москве задержали девушку с флагом Украины
В понедельник, 4 сентября, на Красной площади в Москве задержали активистку, вышедшую на пикет с флагом Украины
Об этом сообщает правозащитная организация ОВД-инфо.
Девушку зовут Алена Кожевникова, о задержании она сообщила правозащитникам сама, после чего к ней выехал адвокат.
Девушку отвезли в отделение полиции в районе Китай-город и впоследствии отпустили. Протестовальщице выписали протокол по статьям о "дискредитации российской армии" и нарушении правил проведения публичного мероприятия.
- В среду, 16 августа, проект "Хочу жити" объявил программу помощи для россиян, чьи родственники и близкие были репрессированы путинским режимом за антивоенную позицию или поддержку Украины.
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