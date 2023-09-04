На Красной площади в Москве задержали девушку с флагом Украины

Об этом сообщает правозащитная организация ОВД-инфо.

Девушку зовут Алена Кожевникова, о задержании она сообщила правозащитникам сама, после чего к ней выехал адвокат.

Девушку отвезли в отделение полиции в районе Китай-город и впоследствии отпустили. Протестовальщице выписали протокол по статьям о "дискредитации российской армии" и нарушении правил проведения публичного мероприятия.