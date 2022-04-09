На Краматорск ракета прилетела из ДНР, 114 раненых, 51 человек умер, – городской голова Краматорска
По состоянию на утро 9 мая количество раненых после взрыва на железнодорожном вокзале Краматорска составляет 114 человек и, к сожалению, еще один человек умер, по состоянию на данный момент умер 51 человек и 114 раненых, из умерших пять детей, российская ракета Точка-У с кассетным боезарядом прилетела целенаправленная из направления юго-восточного, из ДНР города Шахтерск
На утро 9 апреля о ситуации в Краматорске рассказал Александр Гончаренко, городской голова Краматорска в эфире Еспресо TV
Городской голова Краматорска сообщил: "Раненых, к сожалению, количество увеличилось. По состоянию на девять часов утра количество раненых составляет 114 человек и, к сожалению, еще один человек умер, по состоянию на данный момент умер 51 человек и 114 раненых, из умерших п' ять детей.
Вчера был лично на железнодорожном вокзале через 10 минут, ровно то время, чтобы доехать из помещения исполкома до вокзала. Сказать то, что я увидел, это ужас. Описать тяжело, мальчик 7 лет без головы лежал на перроне.
На данный момент ту информацию, которую сейчас получил от ГСЧС и полиции, это российская ракета "Точка-У" с кассетным боезарядом прилетела целенаправленная из направления юго-восточного, из ДНР города Шахтерск, разорвалась прямо над перроном в то время, когда на станции было 4000 человек. Мы ждали первого поезда в 11.00. Краматорск до вчерашнего дня был железнодорожным хабом для эвакуации всей Донбасса и Луганщины. Мы отправляли каждый день в течение двух последних недель по 8000 человек в сутки. Станция сегодня закрыта. Мы эвакуируем сейчас автобусами людей в соседние города, в более безопасные города, куда Укрзализныця продолжает предоставлять поезда. Семь-шесть поездов в день. "
- Напомним, 8 апреля Пентагон подтвердил , что россияне запустили "Точку-У" по вокзалу в Краматорске.
- Если бы кафиры попали немного точнее, погибло бы 4000 человек рассказал мэр Краматорска об обстреле вокзала 8 апреля
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