На КПВВ "Чаплинка" на админграницах с Крымом продлены ремонтные работы до 15 августа
На контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом ремонтные работы продлятся до середины августа
Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд в Facebook.
"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда" Чаплинка "временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ к 15 августа 2021", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".
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