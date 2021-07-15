На КПВВ "Чаплинка" на админграницах с Крымом продлены ремонтные работы до 15 августа

Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд в Facebook.

"По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда" Чаплинка "временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ к 15 августа 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на административной границе в штатном режиме продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".