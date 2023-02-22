"На кону существования России": ЦПД предупредил о новом нарративе от Медведева

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

"Если Россия остановит "СВО", не добившись победы, – России не будет. Ее разорвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", – заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ЦПД отметили, что своим заявлением Медведев ответил на речь Джо Байдена, где тот заявил, что "если РФ остановит нападение и выйдет из Украины - война закончится. Если Украина остановится - это будет конец Украины".

"Трактирование Медведевым слов президента США — это манипуляция, направленная на внутреннее население РФ. Таким образом, пропагандисты Кремля продолжают убеждать россиян, что на кону существования России, как государства, и все должны присоединиться к "священной" войне против НАТО", - говорится в материале .