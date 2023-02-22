"На кону существования России": ЦПД предупредил о новом нарративе от Медведева
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Дмитрий Медведев повторил истерические нарративы, что США хотят поражения РФ, и снова прибег к угрозам ядерным оружием
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.
"Если Россия остановит "СВО", не добившись победы, – России не будет. Ее разорвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", – заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ЦПД отметили, что своим заявлением Медведев ответил на речь Джо Байдена, где тот заявил, что "если РФ остановит нападение и выйдет из Украины - война закончится. Если Украина остановится - это будет конец Украины".
"Трактирование Медведевым слов президента США — это манипуляция, направленная на внутреннее население РФ. Таким образом, пропагандисты Кремля продолжают убеждать россиян, что на кону существования России, как государства, и все должны присоединиться к "священной" войне против НАТО", - говорится в материале .
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