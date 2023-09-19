"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок

Об этом информирует Reuters .

"Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Ну, я понимаю. Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо, - сказал 80-летний Байден сторонникам на сборе средств. - Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия. И да не будет сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы MAGA полны решимости уничтожить американскую демократию. И я всегда буду защищать, защищать и бороться за нашу демократию".

В 2020 году Байден одержал победу над Трампом, который был президентом-республиканцем со слоганом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Трамп может снова быть соперником Байдена в 2024 году, если он получит номинацию от своей партии.

"Я не буду становиться на сторону таких диктаторов как Путин. Возможно, Трамп и его друзья из MAGA могут склониться, но я не буду", - добавил Байден.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году

25 апреля Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

В то же время, бывший президент США Барак Обама пообещал нынешнему главе государства Джо Байдену свою полную поддержку на выборах в 2024 году.

По результатам опроса Wall Street Journal, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком стариком для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.