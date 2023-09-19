Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок

"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок

19 сентября, 2023 вторник
13:20
Мир

В Нью-Йорке президент США Джо Байден, собирающий деньги для своей кампании по переизбранию, рассказал о беспокойстве граждан по поводу своего возраста, но сказал, что баллотируется, потому что демократия все еще на кону

Об этом информирует Reuters .

"Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Ну, я понимаю. Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо, - сказал 80-летний Байден сторонникам на сборе средств. - Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия. И да не будет сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы MAGA полны решимости уничтожить американскую демократию. И я всегда буду защищать, защищать и бороться за нашу демократию".

В 2020 году Байден одержал победу над Трампом, который был президентом-республиканцем со слоганом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Трамп может снова быть соперником Байдена в 2024 году, если он получит номинацию от своей партии.

"Я не буду становиться на сторону таких диктаторов как Путин. Возможно, Трамп и его друзья из MAGA могут склониться, но я не буду", - добавил Байден.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году

25 апреля Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

В то же время, бывший президент США Барак Обама пообещал нынешнему главе государства Джо Байдену свою полную поддержку на выборах в 2024 году.

По результатам опроса Wall Street Journal, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком стариком для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.

вибори
политика
президент США
выборы президента
Джо Байден
выборы в США
США
Читайте также:
Кирило Буданов
18 сентября, 2023 понедельник
Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов
обстріл, ППО
19 сентября, 2023 вторник
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
кадиров
17 сентября, 2023 воскресенье
Состояние здоровья Кадырова: появилось видео где он прогуливается, но СМИ пишут, что его самолет третьи сутки в Москве
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.76
    Покупка 37.76
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.49
    Продажа 41.47
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
15:12
Россияне ударили по Середине-Буде на Сумщине: ранены два человека
15:08
В Киеве трамвай переехал насмерть женщину на Троещине
15:06
NYT утверждает, что на рынок в Константиновке могла упасть украинская ракета. В СБУ и Офисе президента отреагировали
15:00
Пресс-релиз
Сеть АЗК UPG начала сотрудничество с благотворительной миссией медицинских волонтеров FRIDA Ukraine
14:59
Герои фильма "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург", "20 дней в Мариуполе" и другие: объявлены претенденты на премию "Киноколо 2023"
14:52
КБ "Луч" просит у властей пересмотреть выводы Госаудитслужбы, которые "усложняют производство оружия"
14:43
Обновлено
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский и пассажир
14:30
СБУ разоблачила две схемы уклонения от мобилизации на Херсонщине и Прикарпатье
14:04
OPINION
Как и с кем правильно трансформировать школьное пространство?
14:03
РФ атаковала авиабомбой Купянск: погибли 3 человека
14:01
Экс-главу МИД Китая отстранили от должности из-за внебрачного ребенка в США, - WSJ
14:01
Олег Котенко
Кабмин уволил Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести
13:53
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
13:46
ДТП
Среди пассажиров были украинцы: в Австрии в ДТП попал международный автобус
13:45
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
13:37
Украина может запретить импорт продукции из Польши, Венгрии и Словакии, - Шмигаль
13:20
Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы
13:12
Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад
13:10
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса
13:09
Андрей Пленкович
Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его
12:57
Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548
12:56
Генпрокуроры девяти штатов США поддержали запрет на TikTok
12:48
Россия уничтожила в Украине 280 тыс. тонн зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 10,5 млн человек, - Остин
12:47
Netflix показал трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома"
12:45
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Начнется борьба за Чечню: военный эксперт Притула о событиях в случае смерти Кадырова
12:39
Оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400, – Минкульт
12:28
Путин в октябре поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
12:24
Дания передаст Украине еще 45 танков в рамках ранее анонсированной помощи
12:18
OPINION
Бутусов
Министр обороны Умеров уволил всех заместителей от Резникова. Что это значит?
12:18
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины
12:16
"Золотой Волчок 2023": украинская киноакадемия объявила победителей премии
12:11
В результате вражеских обстрелов повреждены ЛЭП в Никополе: какие еще регионы частично обесточены
12:03
OPINION
"Тихий» фронт" в наших тылах
11:56
Танки Abrams вот-вот появятся на поле боя в Украине, - глава Пентагона Остин на заседании "Рамштайна"
11:54
Индия может присоединиться к реализации пункта Формулы мира Зеленского, касающегося экологической безопасности
11:51
Государственные реестры и услуги на новом уровне: в Украине запустили Дия.Engine
11:38
Обзор
Во Львове пылает состав после ночной атаки дронов, а Зеленский впервые после начала вторжения выступит в ООН. Акценты мировых СМИ 19 сентября
11:27
В Германии началось 15-е заседание в формате "Рамштайн"
11:22
Tesla
В Укравтопроме рассказали, какие авто украинцы больше всего покупают в 2023 году
11:18
Евро-2024: Сборная Украины определилась, где будет принимать Северную Македонию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV