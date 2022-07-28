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На кону будущее Украины и ЕС: министр правительства Франции Бун заявила, что Украина должна победить в войне

28 июля, 2022 четверг
16:00
Мир

Госсекретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун заявила, что Украина должна выиграть войну с РФ, ведь на кону не только ее будущее, но и судьба всех стран Европы

Об этом сообщает Le Figaro.

"Не может быть полумер, когда Россия решает возвести кровавый занавес между собой и своими соседями", - заявила Бун.

Она также поддержала предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Украина стала ареной невыразимых преступлений российских войск. Она попала в войну, которую должно выиграть, сколько на карту поставлено ее и наше будущее", — заявила министер.

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