На кону будущее Украины и ЕС: министр правительства Франции Бун заявила, что Украина должна победить в войне
Госсекретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун заявила, что Украина должна выиграть войну с РФ, ведь на кону не только ее будущее, но и судьба всех стран Европы
Об этом сообщает Le Figaro.
"Не может быть полумер, когда Россия решает возвести кровавый занавес между собой и своими соседями", - заявила Бун.
Она также поддержала предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Украина стала ареной невыразимых преступлений российских войск. Она попала в войну, которую должно выиграть, сколько на карту поставлено ее и наше будущее", — заявила министер.
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