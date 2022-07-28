Об этом сообщает Le Figaro.

"Не может быть полумер, когда Россия решает возвести кровавый занавес между собой и своими соседями", - заявила Бун.



Она также поддержала предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в члены Евросоюза.



"Украина стала ареной невыразимых преступлений российских войск. Она попала в войну, которую должно выиграть, сколько на карту поставлено ее и наше будущее", — заявила министер.

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