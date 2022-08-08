На кону безопасность всего мира: глава Рады Стефанчук об угрозах России взорвать ЗАЭС
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявления Российской Федерации о готовности взорвать Запорожскую АЭС
Об этом глава Верховной Рады написал в фейсбуке.
"Заявления оккупантов о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать, перед этим обстрелы, говорят лишь о том, что путинские войска взбесились и ставят мир перед угрозой ядерной катастрофы", - заявил Стефанчук.
Он также напомнил, что Запорожская АЭС — самая большая в Европе и шестая в мире атомная станция. Как известно, сейчас АЭС находится под оккупацией российских войск, а ее сотрудникам приходится работать в постоянной опасности под дулами автоматов, чтобы атомная станция продолжала свою работу.
"Но сейчас на чаше весов не только ядерная безопасность Украины. Мир должен осознавать последствия действий террористов. И соответственно реагировать", - подчеркнул Стефанчук.
- Украинские атомщики продолжают нести серьезные ранения из-за обстрелов российскими военными крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Энергодара, которые значительно усилились в последние дни
- Вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.
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