Об этом глава Верховной Рады написал в фейсбуке.

"Заявления оккупантов о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать, перед этим обстрелы, говорят лишь о том, что путинские войска взбесились и ставят мир перед угрозой ядерной катастрофы", - заявил Стефанчук.

Он также напомнил, что Запорожская АЭС — самая большая в Европе и шестая в мире атомная станция. Как известно, сейчас АЭС находится под оккупацией российских войск, а ее сотрудникам приходится работать в постоянной опасности под дулами автоматов, чтобы атомная станция продолжала свою работу.

"Но сейчас на чаше весов не только ядерная безопасность Украины. Мир должен осознавать последствия действий террористов. И соответственно реагировать", - подчеркнул Стефанчук.

Украинские атомщики продолжают нести серьезные ранения из-за обстрелов российскими военными крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Энергодара, которые значительно усилились в последние дни

Вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.

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