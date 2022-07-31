Об этом сообщило издание " Крым. Реалии ".

Как говорится в сообщении, Киркоров провел два концерта во временно оккупированных Феодосии и Ялте. Он с июля открыто поддерживает российскую военную агрессию против Украины.

"Русский артист Филипп Киркоров в разгар полномасштабного вторжения России в Украину посетил в аннексированном Крыму военных своей страны и дал два концерта. Этой поездкой артист очертил свою позицию по поводу российской военной агрессии, о чем раньше молчал", - пишет "Крым. Реалии".

Киркоров посетил раненых во время полномасштабного вторжения России в Украину российских военных в Феодосии, в интервью крымским журналистам он назвал оккупантов "доблестными воинами, подвиг которых неоценим".

Также под бурные аплодисменты зала на Феодосийском концерте Киркоров поблагодарил военных России за участие в войне против Украины.

"Я очень рад поздравить тех ребят, которые отстаивали нашу страну, нашу родину на боевых позициях, пока мы пели, веселились. Сегодня они проходят реабилитацию в Крыму. Я поздравляю наших солдат, наших героев. Спасибо вам, ребята!", - сказал он. .

Как сообщает "Крым. Реалии", Киркоров дал еще один концерт в Ялте, где со сцены он с ностальгией упоминал СССР и рассказывал о несправедливом развале Союза.

"Я впервые выступил в этом зале 1988 года на конкурсе "Крымские звезды". Тогда была другая страна. Нас было много, мы были могущественным государством. Мы и сегодня остаемся мощным государством. Когда-то нас разделили несправедливо на несколько частей, но сути не забрали". Все равно даже те, кто живет там (за пределами России, - ред.) и говорит по-русски – наше единое целое, и не только те, кто были нашей страной, во всем мире нас очень много и нас объединяет одно – большая любовь. в свою страну, в свой дом", - сказал российский артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров в конце июля выступит на концерте в оккупированном Крыму перед ранеными российскими захватчиками.

22 апреля 2022 года Эстония на 5 лет ввела запрет на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.

По состоянию на 9 мая власти Латвии запретили въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову и еще ряду артистов.

19 июня полиция Кишинева не дала Киркорову выступить с концертом на пророссийском митинге.

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