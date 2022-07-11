На контролируемой Украиной территории Донетчины запретили продажу алкоголя
С 11 июля на территории Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе
Об этом говорится на сайте Донецкой ОГА.
Соответствующий приказ об ограничении продаж спиртного подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".
Согласно документу, с 11 июля 2022 года на территории Донбасса на период действия правового режима военного положения запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфекционных средств ).
Нововведения введены с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.
На территории области организуют патрулирование с целью контроля соблюдения новых правил.
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