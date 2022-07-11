Об этом говорится на сайте Донецкой ОГА.

Соответствующий приказ об ограничении продаж спиртного подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".



Согласно документу, с 11 июля 2022 года на территории Донбасса на период действия правового режима военного положения запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфекционных средств ).



Нововведения введены с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.



На территории области организуют патрулирование с целью контроля соблюдения новых правил.

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