На конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" победила индийская модель Гарнааз Сандху

Об этом идет речь на сайте конкурса.



Сандху позиционирует себя как поклонница расширения прав и возможностей женщин. Она сказала, что получает вдохновение от деятельности актрисы и модели Приянки Чопры. В свободное время занимается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы.

Напомним, в 2020 году на конкурсе "Мисс Вселенная" победила представительница Мексики Андреа Меса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Второе место заняла Надя Ферейра из Парагвая, а третье - Лалила Мсване из Южно-Африканской Республики.Сандху стала третьей индианкой, одержавшей победу на "Мисс Вселенная". Она также получила титул "Мисс Дива - 2021", а в 2019 году победила в конкурсе Femina Miss India.Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра.