На конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" победила индийская модель Гарнааз Сандху
Титул "Мисс Вселенная - 2021" получила 21-летняя индийская модель Гарнааз Сандху. Конкурс состоялся в городе Эйлате, в Израиле
Об этом идет речь на сайте конкурса.
Сандху позиционирует себя как поклонница расширения прав и возможностей женщин. Она сказала, что получает вдохновение от деятельности актрисы и модели Приянки Чопры. В свободное время занимается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы.
Второе место заняла Надя Ферейра из Парагвая, а третье - Лалила Мсване из Южно-Африканской Республики.
Сандху стала третьей индианкой, одержавшей победу на "Мисс Вселенная". Она также получила титул "Мисс Дива - 2021", а в 2019 году победила в конкурсе Femina Miss India.
Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра.
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