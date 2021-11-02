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На конгрессе НАДУ озвучены планы по восстановлению 24 тыс. км дорог к 2024 году

2 ноября, 2021 вторник
18:46
Экономика

Дальнейшая реализация программы Президента "Большое строительство" и реформирование дорожной отрасли – об этом шла речь на международном конгрессе "Дороги будущего", который состоялся 2 ноября в Киеве

Диалог между представителями государственной власти и ведущими игроками дорожно-строительного рынка был организован Национальной ассоциацией дорожников Украины (НАДУ). В мероприятии приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам регионального развития Елена Шуляк. Об этом пишет Gazeta.ua.

Александр Кубраков отметил, что в рамках программы Президента "Большое строительство" в Украине в 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов, а в следующем году планируется сделать еще больше.

Впервые за годы независимости Украина получила четкие долгосрочные цели развития дорожной инфраструктуры. К 2024 году в Украине будет восстановлено 1400 мостов, отремонтировано 24 000 км дорог", – сказал Александр Кубраков.



По словам вице-президента НАДУ Александра Бойко, благодаря программе Президента в стране появилась новая – мощная и современная отрасль экономики.

"Страна получила не только новые дороги, страна получила новую отрасль, создающую новые рабочие места. Благодаря дорожной отрасли инвестиции в инфраструктуру возвращаются в экономику и стимулируют развитие многих смежных сфер", – отметил Александр Бойко.

Как отметил Александр Бойко, ведущие украинские компании сегодня не уступают иностранным.

"Мы работаем на самой современной технике, внедряем самые современные технологии и потому во многом уже даже опережаем иностранных конкурентов. Мы готовы выходить на внешние рынки и уже делаем это, но самое главное – это завершение украинских дорог, делать в Украине еще очень много", – считает Бойко.

По словам президента НАДУ Николая Березовского, динамика дальнейшего роста отрасли зависит не только от финансирования, но и усовершенствования нормативно-правовой базы.

"Нам следует переходить на международные стандарты ценообразования, более активно проводить дерегуляцию разрешительной системы. В этом направлении сегодня есть абсолютный консенсус между бизнесом и властью, наш конгресс это еще раз показал", – отметил Николай Березовский.



На мероприятии говорили не только об успехах, но и проблемах отрасли. Журналистов и руководителей дорожно-строительных компаний в первую очередь интересовали изменения в существующей методологии тендерных закупок и ценообразовании, поскольку при существующей системе на согласование нормативных актов уходит много времени.

Результатом конгресса должны стать конкретные предложения и рекомендации изменений в законодательные и нормативные документы, которые улучшат работу дорожной отрасли, помогут работать прозрачно и эффективнее реализовывать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине.

Информационная справка:

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) является независимым общественным профессиональным объединением участников рынка, ремонта, эксплуатации дорог и смежных отраслей.

Ассоциация объединяет на добровольной основе компании (или их представителей), которые непосредственно занимаются дорожными работами, имеют соответствующую материально-техническую базу, специализированную технику, команду специалистов.

По состоянию на октябрь 2021 г. в состав НАДУ входит 71 компания дорожно-строительной отрасли. По итогам 2020 г. компании НАДУ занимают более 64% дорожно-строительного рынка Украины.

Ассоциация защищает интересы национального производителя – компаний с украинским или иностранным капиталом, которые создают в Украине рабочие места, производственные мощности и материально-техническую базу, платят налоги в Украине, поддержат профессиональное образование, реализуют важные социальные проекты.

Международный конгресс "Дороги будущего" – это возможность налаживания бизнес-завязей, поиска единомышленников и партнеров. Партнерами конгресса выступили около 30 компаний, в том числе – международных.

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