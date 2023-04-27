На конференции по восстановлению в Риме Украину представили более 150 компаний
Представители более 150 украинских компаний смогли встретиться напрямую с итальянскими бизнесменами и обсудить возможности сотрудничества по многим направлениям и даже заключить некоторые контракты.
О результатах конференции рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков, пишет Укринформ.
По его словам, в Риме 26 апреля более 150 украинских компаний собрались, чтобы обсудить возможность сотрудничества во время войны.
"Не только послушали вдохновляющие спичи, не только рассказали о том, что нас беспокоит, но и познакомились: у каждой компании по 5-7 бизнес-переговоров, некоторые даже подписали бизнес-контракты", - отметил глава ТПП.
Он напомнил, что высокий уровень мероприятия предложил во время визита в Украину премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. В Риме прозвучало обращение Президента Украины Владимира Зеленского, в пленарном заседании приняли участие ведущие министры, бизнес-ассоциации. Кроме пленарного состоялись тематические заседания, посвященные инфраструктуре и логистике, фармацевтике и медицине, вопросам, связанным с развитием промышленности, ИТ и т.д.
"Итальянцам был послан месседж: куда нужно идти, с кем и как нужно работать; что Украина открыта, что не нужно ждать окончания войны, а начинать двигаться вперед в направлении восстановления Украины", - сказал он.
Чижиков назвал очень вдохновляющим, что итальянцы тоже верят в победу Украины и то, что победа будет на условиях нашей страны.
- Напомним, 26 апреля в Риме проходила двусторонняя конференция по восстановлению Украины, в ней принимают участие в том числе Денис Шмигаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений. Перед собравшимися выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмигалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.
- Премьер Италии Джорджия Мэлони в среду на встрече со Шмигалем в Риме заявила , что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении. Также Киев ожидает 1 млрд. евро от итальянского агентства SACE.
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