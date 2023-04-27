На конференции по восстановлению в Риме Украину представили более 150 компаний

О результатах конференции рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков, пишет Укринформ.

По его словам, в Риме 26 апреля более 150 украинских компаний собрались, чтобы обсудить возможность сотрудничества во время войны.

"Не только послушали вдохновляющие спичи, не только рассказали о том, что нас беспокоит, но и познакомились: у каждой компании по 5-7 бизнес-переговоров, некоторые даже подписали бизнес-контракты", - отметил глава ТПП.

Он напомнил, что высокий уровень мероприятия предложил во время визита в Украину премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. В Риме прозвучало обращение Президента Украины Владимира Зеленского, в пленарном заседании приняли участие ведущие министры, бизнес-ассоциации. Кроме пленарного состоялись тематические заседания, посвященные инфраструктуре и логистике, фармацевтике и медицине, вопросам, связанным с развитием промышленности, ИТ и т.д.

"Итальянцам был послан месседж: куда нужно идти, с кем и как нужно работать; что Украина открыта, что не нужно ждать окончания войны, а начинать двигаться вперед в направлении восстановления Украины", - сказал он.

Чижиков назвал очень вдохновляющим, что итальянцы тоже верят в победу Украины и то, что победа будет на условиях нашей страны.