На конференции по восстановлению Украины в Лондоне собрано около $60 млрд., - СМИ
Участники Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, продолжавшейся в среду и четверг, совокупно пообещали направить дополнительные $60 млрд на нужды Киева в восстановлении
Об этом говорится в итоговом документе конференции, пишет "Европейская правда".
В эту сумму входят, среди прочего, средства многолетнего фонда Европейского Союза на сумму до 50 миллиардов евро, 1,3 миллиарда долларов, которые пообещали выделить Соединенные Штаты, и 3 миллиарда долларов кредитных гарантий со стороны Великобритании.
В свою очередь Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков к 2027 году, а Франция анонсировала предоставление Украине еще 40 млн евро помощи для безотлагательного восстановления в 2023 году.
"Межведомственная платформа координации донорской помощи Украине продолжит поддерживать согласование обязательств доноров с приоритетами раннего восстановления и реформ", – отмечается в заявлении.
Кроме того, около 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов свыше 5,2 триллиона долларов США и 21 сектора экономики уже подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательство поддержать восстановление и реконструкцию Украины .
"Компании со всего мира согласились сотрудничать с Украиной, чтобы помочь реализовать ее огромный потенциал в приоритетных секторах, в частности, энергетики, технологий, инфраструктуры и финансов, а также применить свой опыт в развитии частного сектора Украины", – говорится в заявлении.
- Напомним, 21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.
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