На конференции доноров в Копенгагене Зеленский попросил финансовую и вооруженную поддержку Украины и остановку экспорта в РФ
Нужны оружие и снаряды для нашей обороны, нужны финансы для Украины в достаточном объеме, нужна полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономическая, технологическая и жесткие санкции
Об этом заявил Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы, передает Еспресо.TV.
"Россия до сих пор получает десятки миллиардов долларов благодаря торговле с другими странами, в том числе Европы. А в Украине ежемесячный дефицит только государственного бюджета – около $5 млрд. И разрушения от войны – именно на территории Украины. И мы не можем ждать, когда закончится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь... А значит, Украина нуждается в восстановлении... Сейчас! Именно сейчас! И тем более накануне зимнего сезона. Нам нужно проводить разминирование. И, конечно, нам нужно подготовить оборону к зимним условиям. Поэтому достаточная и своевременная финансовая поддержка для нашего государства, для бюджета и для Fast Recovery - это столь же жизненно важно, как оружие и снаряды для нашей армии и санкции против России", - сообщил президент Украины.
Он подчеркнул, что то государство, которое блокирует это финансирование для Украины, не может иметь оправданий. Оно должно помнить, что оно – европейское государство и должно немедленно исправить эту проблему.
И добавил, что также важно остановить экспорт в Россию, снабжение компаний государства-террориста комплектующими и продукцией двойного назначения.
"Россия просто не имела бы боеспособной армии в современных условиях, если бы не импортные детали. Электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники и т.д. Этот поток технической помощи российскому террору нужно полностью остановить! Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может пойти на производство оружия для обстрелов мирных городов или атомных станций", - пояснил Владимир Зеленский.
- Напомним, на донорской конференции Зеленский особо акцентировал на ядерном шантаже России, отметив, что для того, чтобы остановить террориста, нужны не договоренности, а жесткие санкции против Росатома и всей атомной отрасли РФ.
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