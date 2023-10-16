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На конец ноября – начало декабря ожидаем курс 39 грн за доллар, – финансовый эксперт Бондаренко об экономике военного положения

16 октября, 2023 понедельник
18:25
Экономика гривна доллар

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко заявил, что на конец ноября – начало декабря в Украине ожидается курс 39 грн за доллар

Об этом стало известно с эфира телеканала "Эспрессо".

"По курсу доллара видим пока стабильный достаточно уровень курса - это около 38 грн, но мы, как и прогнозировали, на конец ноября - начало декабря ожидаем 39 грн, то есть +1 грн к текущему курсу доллара. Ведь экспорт традиционно меньше импорта в Украине, ежемесячно на 2 млрд евро. Это существенный дисбаланс между экспортом и импортом, соответственно спрос на валюту, на доллар и евро для закупки товара больше, чем предложение валюты и поэтому есть дополнительное давление на гривну по поводу ее удешевления", - отметил он.

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Бондаренко добавил, что в отношении налоговой политики сейчас существует тенденция по заявлениям официальных чиновников и парламентариев относительно обновления.

"Это перенос упрощенной системы налогообложения до конца войны не осуществится, а еще в течение войны, скорее всего, будут какие-то движения в сторону ФЛП, а скорее всего - отмена упрощенного режима налогообложения и единого налога 5%, которым пользуются большинство айтишников. Их вы знаете массово переводят в систему "Дия.Сити" там немного другие условия действуют, но хотят налоговики забрать у нас систему 5% налогообложения", - подчеркнул Бондаренко.

Прогнозы по рынку валют

Национальный банк Украины от 3 октября 2023 г. принял решение об изменении валютного режима. Теперь для установления официального курса гривны НБУ снова будет использовать курс межбанковского валютного рынка. То есть курс гривны к доллару США не фиксирован, а "управляемо-гибким".

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Эспрессо отметил, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.

"Не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", – сказал он.

О том, что это решение существенно не повлияет на стоимость валют, отметил и профессор кафедры финансов Львовской политехники Виталий Рысин.

"Новый режим означает, что начнет уменьшаться разрыв между официальным курсом и реальным курсом, который есть на рынке. Это плюс, потому что будет постепенно исчезать теневой рынок обмена валют, а владельцы этих валют будут иметь возможность обменивать в официальных учреждениях. А на саму величину курса это решение существенно не повлияет, – сказал Виталий Рысин. – На наличном рынке на курс будут влиять другие факторы. В первую очередь – это спрос на валюту".

Подводя итоги первого дня внедрения режима управляемой гибкости обменного курса, глава НБУ Андрей Пышный заявил , что гривна не совершила "полет в космос". Относительно прогнозов, Пышный убежден, что колебания курса в ближайшее время будут, но в обе стороны и очень несущественны.

Украина
курс валют
курс гривны
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