На компромисс с Россией относительно вступления Украины в НАТО не пойдем никогда, - Столтенберг

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы никогда не пойдем на компромисс по поводу нашего права защищать своих союзников и права всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что все союзники Альянса озабочены тем, что военное наращивание российских вооруженных сил на украинской границе продолжается. Также наблюдается агрессивная риторика со стороны РФ. Однако он подчеркнул, что все союзники готовы к дипломатическому пути разрешения конфликта и, в частности, к переговорам.

"Мы готовы к диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в случае нападения на Украину Россия получит серьезные последствия.