На компромисс с Россией относительно вступления Украины в НАТО не пойдем никогда, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет защищать права союзников, и каждая страна, в частности Украина, должна сама принимать решение о вступлении в блок
Об этом генсек НАТО сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы никогда не пойдем на компромисс по поводу нашего права защищать своих союзников и права всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что все союзники Альянса озабочены тем, что военное наращивание российских вооруженных сил на украинской границе продолжается. Также наблюдается агрессивная риторика со стороны РФ. Однако он подчеркнул, что все союзники готовы к дипломатическому пути разрешения конфликта и, в частности, к переговорам.
"Мы готовы к диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что в случае нападения на Украину Россия получит серьезные последствия.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- 15 декабря Столтенберг заявил, что Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор вступления в НАТО.
- 21 декабря Путин заявил, что считает расширение НАТО "следствием эйфории после победы в холодной войне" и пригрозил военно-техническими мерами в случае расширения Альянса на восток.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное