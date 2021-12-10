На компанию Tesla во второй раз подали иск из-за сексуальных домогательств на рабочем месте

Об этом сообщает Reuters .



Работница компании Эрика Клауд обвинила своего бывшего менеджера в "постоянных и упорных" сексуальных притязаниях в иске, поданном в Верховный суд округа Аламеда в Калифорнии.



Она утверждает, что менеджер обнимал ее и делал ей массаж, делая грубые и непристойные замечания. По словам работницы, теперь ей мстят другие руководители после того, как она пожаловалась команде Tesla на неправомерное поведение.



Как известно, 18 ноября 2021 года другая работница Tesla, Джессика Барраза, подала иск против производителя автомобилей, утверждая о постоянных сексуальных притязаниях на главном заводе во Фримонте, штат Калифорния.



"Распространенная культура сексуальных притязаний, которая включает ежедневный шквал сексистских высказываний и поведения, в частности частые ощупывания на заводе, известна руководителям и менеджерам и часто совершается ими", - говорится в иске.



Tesla пока не ответила на вопросы СМИ по иску, поскольку у компании нет отдела по связям с общественностью.

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