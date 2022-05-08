На командира "Азова" выходили политики и обвиняли, что мы им мешаем эвакуировать гражданских, - заместитель командира Паламар
Должностные лица обвиняли руководителей обороны Мариуполя в якобы препятствовании эвакуации гражданских лиц
Об этом заместитель командира добровольческого полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявил в воскресенье, 8 мая 2022 года, во время пресс-конференции из подземных укрытий Азовстали, которую транслирует Еспресо.TV .
"От некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что "вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время, для того чтобы вывести всех гражданских", - сказал военный.
Читайте также: Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали
"Это было сказано нашему командиру - герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командует обороной Мариуполя. И под этими "нашими делами" это подразумевалось то, что "наши дела", которыми мы занимаемся, это как раз и означает защиту народа Украины и защиту гражданских", - подчеркнул Святослав Паламар.
Офицер выразил сожаление по поводу того, что "у некоторых политиков в Украине нет такта, а есть только цинизм".
- Напомним, по данным азовцев, в Мариуполе россиянами уничтожены 25 тыс. украинцев, преимущественно гражданских . В свою очередь защитники города ликвидировали 2,5 тыс. рашистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное