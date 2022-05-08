На командира "Азова" выходили политики и обвиняли, что мы им мешаем эвакуировать гражданских, - заместитель командира Паламар

Об этом заместитель командира добровольческого полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявил в воскресенье, 8 мая 2022 года, во время пресс-конференции из подземных укрытий Азовстали, которую транслирует Еспресо.TV .

"От некоторых политиков во время переговоров было слышно заявление, что "вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время, для того чтобы вывести всех гражданских", - сказал военный.

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"Это было сказано нашему командиру - герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, командует обороной Мариуполя. И под этими "нашими делами" это подразумевалось то, что "наши дела", которыми мы занимаемся, это как раз и означает защиту народа Украины и защиту гражданских", - подчеркнул Святослав Паламар.

Офицер выразил сожаление по поводу того, что "у некоторых политиков в Украине нет такта, а есть только цинизм".

Напомним, по данным азовцев, в Мариуполе россиянами уничтожены 25 тыс. украинцев, преимущественно гражданских . В свою очередь защитники города ликвидировали 2,5 тыс. рашистов.

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