Об этом сообщил Минкульт в фейсбуке .

"Спасибо, Польша! / Dziękujemy, Polsko! - лозунг украинского стенда на Книжной ярмарке в Варшаве. Так Украина выражает благодарность дружественной Польше за настоящую помощь и поддержку", - подчеркнули в министерстве.

Ярмарка пройдет с 26 по 29 мая по адресу Pałac Kultury i Nauki (PKiN), plac Defilad 1. Во время события не только будут продавать книги, но и проводить встречи с авторами, переводчиками и иллюстраторами, а также дискуссии, мастер-классы и выставки. Вход на ярмарку свободен для всех желающих.

"Во время работы украинского стенда будет происходить сбор средств на проект "Книги без границ", который Украинский институт книги реализует под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской, при поддержке МКИП и МИД. В Польше этот проект реализуется под патронатом первой леди Польши Агаты Корнгаузер-Дуды" совместно с Польским институтом книги и другими партнерами. На стенде также будет производиться сбор средств на поддержку Украины", - отметили в Минкульте.

Также министерство обнародовало полную программу Книжной ярмарки.

Организаторами события стали Минкульт, Украинский институт книги, посольство Украины в Польше. Участие в нем приняли Украинский институт, Украинский ПЕН, Международный фестиваль Книжный Арсенал, Международный фестиваль BookForum.