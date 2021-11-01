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На климатическом саммите Украина будет противостоять российским попыткам легализовать оккупацию Крыма

1 ноября, 2021 понедельник
16:47
Мир Ольга Стефанишина

Украинская делегация будет настаивать на невозможности включения временно оккупированной территории Украины в отчеты России

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии телеканалу "Дом".

Она отметила, что внесение временно оккупированного Крыма в российские отчеты является стандартной и понятной политикой Российской Федерации по легализации оккупированных территорий через любые инструменты.

"Это касается и климатической Конференции, и Почтового Союза, и любой международной площадки, где можно продвигать такую псевдолегализацию… Мы понимаем эту политику, поэтому на всех мероприятиях повестки дня (Конференции ООН в Глазго, - ред.) есть представители украинской делегации, которые отстаивают позицию относительно невозможности включения украинской территории в отчеты Российской Федерации и необходимости ссылки в каждой позиции на резолюцию Генассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины", - заявила министр.

По словам Ольги Стефанишиной, весь год до начала саммита Украина вела переговоры об этом со странами - участницами конференции, работа, продолжающаяся в эти две недели, - часть политики по непризнанию аннексии Крыма Россией.

  • Климатический саммит начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров станут участниками конференции в рамках дискуссии по борьбе с глобальным потеплением. Целью конференции является поддержание уровня глобального потепления как можно ближе к цели 1,5 °C, установленной Парижским соглашением 2015 года.
  • Планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Крым
Ольга Стефанишина
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