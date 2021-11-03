На климатическом саммите COP26 Украина подписала два больших соглашения
Соглашения были представлены 2 ноября и поддержаны большинством мировых лидеров
В ходе международного саммита COP26 в Глазго Украина приняла участие в подписании двух соглашений, говорится на официальном сайте конференции.
В первом более 100 мировых лидеров пообещали остановить вырубку лесов к 2030 году. Уничтожение деревьев - важный фактор, способствующий глобальному потеплению, поскольку леса поглощают большое количество нагретого углекислого газа.
Обещание сохранить леса поддержали страны с масштабными лесными покровами, такие как Канада, Россия и Бразилия. Соглашение профинансировали суммой в $12 миллиардов в государственном секторе и $7,2 миллиарда в частном.
Также участники саммита подписали обширный договор (Global Methane Pledge) о сокращении выбросов метана на 30%. В то время как значительная часть конференции посвящена проблеме выбросов углекислого газа, метан также влияет на повышение температуры и вызывает серьезную обеспокоенность у ученых. Тем не менее среди подписантов нет государств, ответственных за существенный процент выбросов, - Индии, Китая и России.
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