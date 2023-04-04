На кладбище вблизи временно оккупированного Мариуполя обнаружен сектор свежих захоронений, - горсовет
На месте массового захоронения у оккупированного города Мариуполь Донецкой области обнаружили сектор свежих захоронений
Об этом сообщает Мариупольский городской совет .
"Мариупольские кладбища увеличиваются. На Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений", - пишет пресс-служба.
Во временно оккупированном городе продолжает расти смертность, подчеркивают горсовет, об этом свидетельствует большое количество новых могил.
Сообщается, что рядом не разминированы и не убраны остатки снарядов русской армии.
"Смертность растет и из-за критичного уровня медицины в оккупированном Мариуполе. Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", - рассказывают в городском совете.
По состоянию на конец 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показывают большинство могил на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч мирных жителей.
7 ноября 2022 года более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи оккупированного Мариуполя Донецкой области.
- 30 марта сообщалось, что в центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики установили систему подзарядки противовоздушной обороны.
- Российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, вчера они массово перевозили грузовики с БК и трали с техникой.
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