Об этом сообщает Мариупольский городской совет .

"Мариупольские кладбища увеличиваются. На Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений", - пишет пресс-служба.

Во временно оккупированном городе продолжает расти смертность, подчеркивают горсовет, об этом свидетельствует большое количество новых могил.

Сообщается, что рядом не разминированы и не убраны остатки снарядов русской армии.

"Смертность растет и из-за критичного уровня медицины в оккупированном Мариуполе. Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", - рассказывают в городском совете.

По состоянию на конец 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показывают большинство могил на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч мирных жителей.

7 ноября 2022 года более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи оккупированного Мариуполя Донецкой области.