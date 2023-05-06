На кладбище в Макарове обнаружили снаряд
На кладбище в Макарове, в Бучанском районе Киевской области, во время копания могилы обнаружили снаряд
Об этом сообщает полиция Киевщины.
В Бучанское управление полиции позвонили 6 мая и сообщили о найденном снаряде. Его обнаружили во время подготовки к ритуальным мероприятиям.
Правоохранители сразу прибыли на место, оградили территорию и вызвали ГСЧС. Пострадавших нет.
"Предостерегаем всех граждан быть осторожными на деоккупированных территориях! В случае обнаружения опасных предметов, сразу сообщайте на "102", - напомнили в полиции.
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