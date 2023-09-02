На Китай обрушился тайфун "Саола": есть жертва и многочисленные разрушения

Об этом сообщает Reuters.

В Гонконге и соседней густонаселенной провинции Китая Гуандун из-за приближающегося тайфуна отменили сотни рейсов и закрыли предприятия, школы и финансовые рынки.

Ветер двигался со скоростью более 200 километров в час. "Саола" стал одним из самых мощных тайфунов, угрожавших южной провинции Китая за последние 74 года.

Китайские власти заявили о значительной силе тайфуна еще, когда он обрушился на город Чжухай, а ветер замедлился примерно до 160 км/ч.

Более 300 человек застряли в аэропорту Гонконга после отмены около 460 рейсов. Упавшие деревья разбросаны на дорогах, особенно на более открытых отдаленных островах. В районе Козвей-Бэй взмыло много строительных знаков.

Местные СМИ сообщают, что один человек погиб в Шэньчжэне из-за того, что дерево упало и врезалось в автомобиль. По словам китайского правительства, более 500 человек искали убежища, а более 50 человек попали в больницы из-за тайфуна.