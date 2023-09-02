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На Китай обрушился тайфун "Саола": есть жертва и многочисленные разрушения

2 сентября, 2023 суббота
08:43
Мир

В субботу, 2 августа, южную китайскую провинцию Гуандун охватил тайфун "Саола". В результате сильных наводнений во многих районах погиб человек и произошли разрушения

Об этом сообщает Reuters.

В Гонконге и соседней густонаселенной провинции Китая Гуандун из-за приближающегося тайфуна отменили сотни рейсов и закрыли предприятия, школы и финансовые рынки.

Ветер двигался со скоростью более 200 километров в час. "Саола" стал одним из самых мощных тайфунов, угрожавших южной провинции Китая за последние 74 года.

Китайские власти заявили о значительной силе тайфуна еще, когда он обрушился на город Чжухай, а ветер замедлился примерно до 160 км/ч.

Более 300 человек застряли в аэропорту Гонконга после отмены около 460 рейсов. Упавшие деревья разбросаны на дорогах, особенно на более открытых отдаленных островах. В районе Козвей-Бэй взмыло много строительных знаков.

Местные СМИ сообщают, что один человек погиб в Шэньчжэне из-за того, что дерево упало и врезалось в автомобиль. По словам китайского правительства, более 500 человек искали убежища, а более 50 человек попали в больницы из-за тайфуна.

  • 18 июля тайфун "Талим" прошел в китайской провинции Гуандун и достиг Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате чего эвакуировали 230 тысяч человек, закрыли 68 туристических направлений.
  • 6 августа сообщалось , что в Китае после природных катаклизмов, которые произошли в прошлом месяце, пострадали более 16 миллионов человек, из них 147 человек погибли или пропали без вести.
Китай
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