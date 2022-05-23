На Кировоградщине ПВО сбила российскую ракету

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинской тергромады наша ПВО сбила вражескую ракету. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Он добавил, что ракета рухнула на открытой местности, а на месте работают эксперты.