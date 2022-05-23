На Кировоградщине ПВО сбила российскую ракету
Над селом Ганновка Новоукраинской громады Кировоградской области силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинской тергромады наша ПВО сбила вражескую ракету. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Он добавил, что ракета рухнула на открытой местности, а на месте работают эксперты.
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