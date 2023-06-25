На Кировоградщине перевернулось авто с 7 выпускниками, 3 погибли. За рулем был пьяный полицейский
В Кировоградской области из-за аварии на дороге погибли три 17-летние девушки, еще четырех пострадавших госпитализировали. За рулем авто находился полицейский в нетрезвом состоянии
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В ГБР уточнили, что среди пассажиров автомобиля, которым управлял повыпивший полицейский, было семеро выпускников. Четверо из них получили ранения, их госпитализировали. Трое 17-летних девушек погибли: двое на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Ранее о ДТП сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
Отмечается, что ДТП произошло на трассе "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье", вблизи поселка Новгородка Кропивницкого района Кировоградской области утром в воскресенье, 25 июня.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем автомобиля "Mercedes-Benz" находился полицейский одного из территориальных подразделений. Он нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд авто в кювет с последующим опрокидыванием. Полиция установила, что водитель был в нетрезвом состоянии.
В настоящее время работники ГБР задержали водителя. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
- 11 июня у блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громаді.
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