На Кипре толпа штурмовала телекомпанию в ходе протестов из-за ковид-паспортов

Об этом рассказывает France24 .

Вечером 18 июля около 5 тыс. протестующих вышли на демонстрацию у президентского дворца. После окончания акции около половины из них пошли к зданию телеканала Sigma TV, сообщила полиция.

Телеканал сообщил, что полиция прошла в здание, чтобы защитить тех, кто там работает.

Считается, что Sigma TV занимает жесткую позицию в отношении противников вакцинации. Телекомпания стала объектом предыдущих протестов против мер по борьбе с коронавирусом.

На прошлой неделе Кипр ввел "паспорт безопасности". Согласно новым положениям, в стране право посещать супермаркеты, торговые центры, рестораны и другие предприятия будет предоставлено только людям с видом о вакцинации от коронавируса.

После нового всплеска заболеваемости Кипр также расширил свою программу вакцинации, включив в нее подростков в возрасте 16 и 17 лет, и активизировал усилия, чтобы убедить молодых людей сделать прививку.

На Кипре зарегистрировано более 90 тыс. случаев коронавируса и 384 случая смерти.



Во время инцидентов и арестов 12 военных получили ранения, семеро из них госпитализированы. Двое правоохранителей серьезно ранены. Полиция арестовала пять человек по подозрению в участии в беспорядках.