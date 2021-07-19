На Кипре толпа штурмовала телекомпанию в ходе протестов из-за ковид-паспортов
В ночь с воскресенья на понедельник в столице Кипра Никосии толпа подожгла несколько автомобилей вблизи редакции и побил окна телеканала Sigma TV: перед этим протестующие пришли под здание президента страны
Об этом рассказывает France24 .
Вечером 18 июля около 5 тыс. протестующих вышли на демонстрацию у президентского дворца. После окончания акции около половины из них пошли к зданию телеканала Sigma TV, сообщила полиция.
Телеканал сообщил, что полиция прошла в здание, чтобы защитить тех, кто там работает.
Считается, что Sigma TV занимает жесткую позицию в отношении противников вакцинации. Телекомпания стала объектом предыдущих протестов против мер по борьбе с коронавирусом.
На прошлой неделе Кипр ввел "паспорт безопасности". Согласно новым положениям, в стране право посещать супермаркеты, торговые центры, рестораны и другие предприятия будет предоставлено только людям с видом о вакцинации от коронавируса.
После нового всплеска заболеваемости Кипр также расширил свою программу вакцинации, включив в нее подростков в возрасте 16 и 17 лет, и активизировал усилия, чтобы убедить молодых людей сделать прививку.
На Кипре зарегистрировано более 90 тыс. случаев коронавируса и 384 случая смерти.
Во время инцидентов и арестов 12 военных получили ранения, семеро из них госпитализированы. Двое правоохранителей серьезно ранены. Полиция арестовала пять человек по подозрению в участии в беспорядках.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное