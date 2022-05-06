На Кипре приютили более 16 тыс. украинских беженцев
С начала полномасштабной войны в Украине на Кипр прибыли более 16 500 украинских беженцев. 6 мая министерство внутренних дел сообщило, что примерно 10 000 обратились за временным статусом защиты
Об этом пишет Cyprus Mail.
Спикер МВД сообщил, что в государстве зарегистрированы все беженцы, независимо от того, получили ли они временную защиту. Часть людей приютили родственники. Также министерство туризма Кипра обеспечило 3000 коек в отелях, пока беженцы не смогут самостоятельно снять жилье.
"Значительное количество этих людей сейчас находится у родственников, учитывая, что на Кипре уже существовала украинская община, которая насчитывает около 5 тыс. человек", - сказал спикер.
Прибывшие на остров дети могут посещать государственные образовательные курсы. По словам спикера, из-за языкового барьера ищут учителей, говорящих на украинском языке.
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