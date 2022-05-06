На Кипре приютили более 16 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет Cyprus Mail.

Спикер МВД сообщил, что в государстве зарегистрированы все беженцы, независимо от того, получили ли они временную защиту. Часть людей приютили родственники. Также министерство туризма Кипра обеспечило 3000 коек в отелях, пока беженцы не смогут самостоятельно снять жилье.

"Значительное количество этих людей сейчас находится у родственников, учитывая, что на Кипре уже существовала украинская община, которая насчитывает около 5 тыс. человек", - сказал спикер.

Прибывшие на остров дети могут посещать государственные образовательные курсы. По словам спикера, из-за языкового барьера ищут учителей, говорящих на украинском языке.

28 февраля Кипр закрыл небо для российских самолетов.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков Республики Кипр заморозить использование россиянами всех их судов, которые находятся в водах островного государства и отменить все привилегии.

13 апреля Кипр лишил "золотых" паспортов 21 россиянина из ближайшего окружения Путина.

С 3 мая Посольство Кипра возобновило свою работу в Киеве.

Кипр стал первой страной ЕС со 100-процентным покрытием территории сетью связи 5G.

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