На Кипре посадили украинку, обвиненную в угрозах ножом россиянам, отмечавшим день флага РФ
Окружной суд провинции Ларнака на Кипре назначил наказание украинке, угрожавшей ножом группе россиян из-за празднования дня флага РФ
Об этом сообщает The Cyprus Times .
55-летней гражданке Украины присудили шесть месяцев лишения свободы за то, что в августе 2022 года она подошла к группе россиян с ножом в руках. Те праздновали день государственного флага РФ и собирались разъезжать на машинах по городу.
Женщине предъявлено обвинение в ношении оружия для запугивания и пребывании в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, хулиганстве, нарушении общественного порядка. По словам свидетелей, украинка напала на одного из организаторов акции и "намерена нанести удар в горло" одной из активисток Координационного совета российских соотечественников (КРРС) Кипра Людмиле Чуйковой.
Российские дипломаты потребовали переквалифицировать уголовное дело о нападении на группу россиян по статьям "Покушение на убийство" и "Терроризм".
Координатор действий кипрской общественности в этом инциденте Микис Филаниотис заявил, что гражданка Украины якобы полностью признала свою вину в совершении нападения.
- 27 марта стало известно, что гражданин Литвы напал на украинца. Литовец в баре обругал президента Владимира Зеленского и избил украинца за то, что он не защищает свою страну от РФ.
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