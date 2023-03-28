Об этом сообщает The Cyprus Times .

55-летней гражданке Украины присудили шесть месяцев лишения свободы за то, что в августе 2022 года она подошла к группе россиян с ножом в руках. Те праздновали день государственного флага РФ и собирались разъезжать на машинах по городу.

Женщине предъявлено обвинение в ношении оружия для запугивания и пребывании в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, хулиганстве, нарушении общественного порядка. По словам свидетелей, украинка напала на одного из организаторов акции и "намерена нанести удар в горло" одной из активисток Координационного совета российских соотечественников (КРРС) Кипра Людмиле Чуйковой.

Российские дипломаты потребовали переквалифицировать уголовное дело о нападении на группу россиян по статьям "Покушение на убийство" и "Терроризм".

Координатор действий кипрской общественности в этом инциденте Микис Филаниотис заявил, что гражданка Украины якобы полностью признала свою вину в совершении нападения.