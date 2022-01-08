На Кипре обнаружили гибридный штамм коронавируса Дельтакрон
На Кипре обнаружен гибрид штаммов COVID-19 Дельта и Омикрон, которым уже заболели 25 человек
Об этом сообщает CNN.
Новую мутацию обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. Новый штамм имеет генетический фон мутации Дельты, но в то же время содержит мутации, присущие только Омикрону.
Этот вариант обнаружили у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 лечатся дома.
- Напомним, 2 января главный санитарный врач Игорь Кузин не исключил, что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса Омикрон.
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