На Кипре обнаружили гибридный штамм коронавируса Дельтакрон

Об этом сообщает CNN.

Новую мутацию обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. Новый штамм имеет генетический фон мутации Дельты, но в то же время содержит мутации, присущие только Омикрону.

Этот вариант обнаружили у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 лечатся дома.