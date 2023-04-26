На Кипре неизвестные подожгли Российский центр науки и культуры
В среду, 26 апреля, в Никосии, столице Кипра, загорелся Российский центр науки и культуры, очевидцы заявляют, что это поджог
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Руководитель центра Алина Радченко заявила, что, по словам очевидцев, неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.
Обошлось без жертв и раненых.
- Во вторник, 25 апреля, большие пожары произошли сразу в трех поселках в Свердловской области России – в одном из них эвакуированы больные туберкулезом и ВИЧ-СПИД.
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