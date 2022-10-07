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На кинофестивале в Польше покажут фильмы о войне в Украине

7 октября, 2022 пятница
09:54
Культура

На фестивале All About Freedom Festival, посвященном поиску смысла свободы, покажут фильмы о развязанной Россией войне в Украине

Об этом идет речь в программе кинофестиваля All About Freedom Festival.

В Гданьске с 8 по 15 октября пройдет кинофестиваль Freedom Festival, провоцирующий "искать смысл свободы".

"Что есть свобода, а что - нет? Что произойдет, когда ее не будет? В каких ситуациях мы готовы отстаивать свободу, иногда любой ценой, а в каких - уступить ее? Мы делаем эти философские вопросы реальными, сталкиваясь с героями фильмов, тщательно отобранных из сотен мировых кинематографических фильмов", – говорит заместитель директора по вопросам гражданской культуры Европейского центра солидарности Патриция Медовская.

В программе кинофестиваля – 19 документальных и художественных фильмов, а также ленты для детей. Среди них три фильма будут посвящены войне в Украине.

Документальную ленту "Синдром Гамлета" режиссера Эльвиры Неверы о войне в Украине и ее героях покажут в воскресенье, 9 октября, в 20:00. Ранее фильм получил Гран-При на Международном кинофестивале в Швейцарии, где прошла его мировая премьера.

В понедельник, 10 октября, в 20.00 покажут художественную драму "Клондайк" Марины Эр Горбач. Картина рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово Донецкой области. Семья ожидает рождения первого ребенка, когда война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Украинский Оскаровский Комитет выдвинул картину на премию "Оскар" в 2023 году.

В субботу, 15 октября, в 18.00 зрители увидят документалку "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, которого российские военные взяли в плен в Мариуполе и убили. Картина является продолжением картины "Мариуполис", которую Кведаравичюс снял в 2016 году о жизни в городе в условиях войны.

Также в программе Freedom Festival есть 5-минутный фильм-манифест "Герой с тысячей лиц", посвященный защитникам "Азовстали". Автором идеи и текста к видео является украинка Татьяна Ермак.

  • Украинский фильм "Клондайк" наградили в США "За совершенство"
  • В апреле "Клондайк" получил Гран-при на Международном кинофестивале в Сиэтле / Seattle International Film Festival. "За работу, одновременно трагически пророческую и универсальную по своему влиянию, за жесткое и формалистическое видение войны, объединяющее гуманизм, черную комедию и ужасы в пылкое и оригинальное видение, мы присуждаем Главный приз жюри "Клондайку" Марины Эр Горбач", - пояснило жюри .
  • В мае на кинофестивале фильмов из Юго-Восточной Европы в Лос-Анджелесе / South East European Film Festival (SEEfest) звезда "Клондайка" Оксана Черкашина получила Награду за выдающуюся актерскую игру.
  • Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале.
  • В конце августа у сети появился официальный трейлер украинского фильма "Клондайк".
  • Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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Кино
Польша
кинофестиваль
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