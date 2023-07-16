На кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма "Степное"
На кинофестивале в швейцарском Локарно, который пройдет со 2 по 12 августа, состоится мировая премьера ленты "Степное" украинского режиссера Марины Вроды
Об этом Государственное агентство Украины по кино сообщает в facebook.
"Показ фильма "Степное" режиссера Марины Вроды состоится в рамках Международного конкурса 76-го кинофестиваля Локарно в Швейцарии", - говорится в сообщении.
Фото: facebook ГосКино УкраиныТакже в Госкино отметили, что в категории представлено 17 картин.
Справка
Лента "Степное" - это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей матерью.
По сюжету перед самой смертью мать рассказывает ему о наборе вещей, закопанных в сарае, которые вернут главного героя в воспоминания и заставят вспомнить о прежних мечтах и обо всем, к чему он так стремился, однако так и не достиг.
Главные роли в фильме исполнили: Александр Максяков, Нина Антонова, Олег Примогенов и Радмила Щеголева.
Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино и снята совместно с Германией, Польшей и Словакией.
- 15 июля сообщалось, что в столице Австрии Вене открылась выставка "BeLive: believe, be live" с работами 18 украинских художников по тематике войны и веры. Экспозиция находится в венском Музее народного искусства, выставка продлится до 23 июля.
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