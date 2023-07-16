Об этом Государственное агентство Украины по кино сообщает в facebook.

"Показ фильма "Степное" режиссера Марины Вроды состоится в рамках Международного конкурса 76-го кинофестиваля Локарно в Швейцарии", - говорится в сообщении.

Фото: facebook ГосКино Украины

Также в Госкино отметили, что в категории представлено 17 картин.

Справка

Лента "Степное" - это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы ухаживать за своей матерью.

По сюжету перед самой смертью мать рассказывает ему о наборе вещей, закопанных в сарае, которые вернут главного героя в воспоминания и заставят вспомнить о прежних мечтах и обо всем, к чему он так стремился, однако так и не достиг.

Главные роли в фильме исполнили: Александр Максяков, Нина Антонова, Олег Примогенов и Радмила Щеголева.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино и снята совместно с Германией, Польшей и Словакией.