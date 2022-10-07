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На кинофестивале Kharkiv MeetDocs победила документалка о жизни подростка

7 октября, 2022 пятница
15:25
Культура

Победителем национального конкурса 6-го Kharkiv MeetDocs, который из-за войны проходил в Киеве, стал фильм Ольги Журбы "Наружу"

Об этом сообщили в Госкино.

Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs объявил победителей. Награду национального конкурса 6-го Kharkiv MeetDocs получил фильм "Наружу" режиссера Ольги Журбы.

Фильм рассказывает о 7 годах жизни подростка Ромы. Выпускник центра реабилитации для детей, лишенных родительской опеки, возвращается в родной провинциальный город. У Ромы нет ни жилья, ни поддержки, и в первый день совершеннолетия фактически он остается на улице. Под свою опеку парня берет старший брат, недавно вышедший из тюрьмы. Самостоятельная жизнь увлекает Рому в водоворот сногсшибательных событий, где, как искры памяти, появляются эпизоды его детства – от баррикад Революции Достоинства до беззаботного пребывания в детском доме.

Победителем зрительского голосования стал фильм "Плай" режиссера Евы Джишиашвили. Специальную награду получила лента Владимира Тихого "День украинского добровольца".

Лучшим фильмом, по мнению жюри от Союза кинокритиков, стал "Терриконы" Тараса Томенко. Специальные награды также получили "Наружу" Ольги Журбы и "Плай" Евы Джишиашвили.

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