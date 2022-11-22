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Эксклюзив

На Кинбурнской косе идет операция, но нужно сохранять информационную тишину, - Гуменюк

22 ноября, 2022 вторник
08:54
война с Россией

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что продолжается операция на Кинбурнской косе и ВСУ продолжают борьбу с врагом

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Самое главное, что операция продолжается и мы продолжаем борьбу с врагом. Надо осознавать, что преждевременные сообщения об освобождении, исчезновении оттуда врага могут существенно навредить Николаеву, немного выдохнувшему в связи с деоккупацией больших площадей и отодвиганием врага на большое отстояние. Но это расстояние может быть критическим и вернуть обстрелы", - отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" также добавила, что на море продолжается шторм и он не позволяет хорошо закрепиться врагу на Кинбурнской косе.

"Нам помогает море. Враг не может там закрепиться потому, что ВСУ наносят поражение по пунктам противника. Коса не предполагает расположения большого количества зданий, где можно закрепиться и удержаться. Позволяем шуметь только шторму, а всем соблюдать тишину. Следует помнить, что Кинбурнская коса соединяется с временно оккупированной частью левобережья Херсонщины, и это позволяет врагу подтягивать резервы", - подчеркнула Гуменюк.

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