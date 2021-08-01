На киевской Троещине таксист-нарушитель отправил Infiniti в опору рекламного щита

Подробности рассказывают СтражиЕспресо .



Как рассказали свидетели, водитель такси решил повернуть налево из средней полосы и не пропустил кроссовер, который двигался по левой полосе в попутном направлении.



Для женщины-водителя Infiniti такой маневр таксиста стал неожиданностью, она задела левый передний угол Volkswagen, после чего неуправляемый Infiniti вылетел на тротуар и протаранил опору рекламного щита.



Медики скорой госпитализировали женщину-водителя Infiniti и ее пассажира. Водитель такси не пострадал.







































