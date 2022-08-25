Об этом информирует Национальная полиция Украины.

"Вчера, 24 августа, полицейские полка полиции особого назначения у входа в Центральный железнодорожный вокзал обнаружили жителя Винницкой области, 1963 года рождения, который скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом", - говорится в сообщении.

Взрывотехники изъяли у пассажира боевую гранату Ф-1. Мужчину задержали.

Правоохранители устанавливают намерения пассажира и происхождение боеприпаса.

"По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", – разъясняют в полиции.

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы. В настоящее время ему готовят сообщение о подозрении.

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