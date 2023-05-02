На Киевском вокзале перед отправлением рейса в Краматорск будет звучать песня Коли Серги "Домой"
Перед отправлением рейса Интерсити+ "Киев - Краматорск" на столичном вокзале будет звучать песня Коли Серги "Домой"
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци и сам музыкант у себя в Инстаграмме.
"Киевский вокзал перед отправлением рейса Интерсити+ по маршруту Киев – Краматорск видел больше искренних объятий, чем мы все видели солнечных дней с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Теперь поезд будет символически отправляться под песню Коли Серги "Домой". Она будет напоминать всем пассажирам о том, что их с надеждой ждут дома. Во всех городах, которые обязательно деоккупируют украинские защитники и в тех населенных пунктах, которые уже уволены.
"Близкие, родные, друзья, родители, любимые, жены, дети, мужчины – все ждут своих. И они непременно вернутся домой", – добавляют в пресс-службе.
Укрзализныця отмечает - все поезда готовы.
- Певец и украинский защитник Коля Серга представил песню "Только вместе" о борьбе украинцев с российским захватчиком.
- Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, сейчас защищающий Украину в ВСУ, написал стихотворение после атаки дронов-камикадзе на Киев.
- Укрзализныця второй раз запускает Поезд Единения, который в этом году снова проедет всю страну с запада на восток, соединив 9 областей Украины: на этот раз по маршруту из Ужгорода в Краматорск.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное