Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци и сам музыкант у себя в Инстаграмме.

"Киевский вокзал перед отправлением рейса Интерсити+ по маршруту Киев – Краматорск видел больше искренних объятий, чем мы все видели солнечных дней с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Теперь поезд будет символически отправляться под песню Коли Серги "Домой". Она будет напоминать всем пассажирам о том, что их с надеждой ждут дома. Во всех городах, которые обязательно деоккупируют украинские защитники и в тех населенных пунктах, которые уже уволены.

"Близкие, родные, друзья, родители, любимые, жены, дети, мужчины – все ждут своих. И они непременно вернутся домой", – добавляют в пресс-службе.

Укрзализныця отмечает - все поезда готовы.