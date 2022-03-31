На Киевском направлении нацгвардейцы уничтожили российские РСЗО, две самоходные артиллерийские установки и несколько десятков техники
На Киевском направлении за сутки Нацгвардия уничтожила российские РСЗО, две САУ и несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники
Об этом сообщила Нацгвардия .
В ведомстве отметили, что нацгвардейцы активно обороняют Киев по всем направлениям с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины.
"В течение суток подразделения Национальной гвардии Украины во время боев с российскими оккупантами нанесли огневое поражение по позициям в районах сосредоточения противника. На киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков единиц бронетанковой и автомобильной техники врага" отметили в Нацгвардии.
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