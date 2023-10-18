На Киевском форуме безопасности обратятся к президенту США по поводу Украины и НАТО

В ходе мероприятия состоится презентация обращения Атлантического совета к президенту США о вступлении Украины в НАТО.

Позицию ведущего аналитического центра США и американских партнеров представят:

- директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст;

- заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах, посол США при НАТО в 1998-2001 годах Александр Вершбоу;

– посол США при НАТО в 2013-2017 годах генерал Дуглас Люте.

Позицию Украины по вступлению в НАТО будут представлять:

- председатель Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк;

- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;

- директор Киевского форума безопасности (КБФ) Данило Лубкивский.

Еспресо – медиапартнер Форума.

Прямая трансляция специального события начнется 23 октября, в 15:00 и будет доступна на ресурсах КБФ (Facebook-странице Киевского форума безопасности - bit.ly/3zAC7Xk , YouTube-странице Арсения Яценюка - bit.ly/3Nnd6Vs ) и на ресурсах медиа

Киевский безопасный форум основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.