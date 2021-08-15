На киевском Берковце и Интернациональной площади появятся двухуровневые развязки

Речь идет о реконструкции улицы Стеценко - от проспекта Палладина до Интернациональной площади включительно с ликвидацией кольцевого движения транспорта на пересечении улиц Стеценко и Туполева и улиц Стеценко и Щербакивского, передает Еспресо.TV .



Как написал сегодня, 15 августа 2021 года, Вечерний Киев, работы в северной части Нивок будут выполняться в четыре очереди:

1 очередь: дорожная часть по ул. Стеценко от ул. Академика Палладина до ул. Академика Туполева с выносом сетей.

2 очередь: дорожная часть от ул. Туполева к Интернациональной площади с выносом сетей, включая развязкой на ул. Туполева;

3 очередь: дорожная часть с развязкой в разных уровнях на пересечении ул. Стеценко с ул. Щербакова (новое название Д. Щербакивского)

4 очередь: дорожная часть с развязкой в разных уровнях на пересечении ул. Стеценко с просп. Академика Палладина.



Однако, несмотря на готовность "всех необходимых документов и экспертиз", как отмечает издание, "работы начнутся еще не скоро".



"Основная их часть будет состоять в переносе подземных коммуникаций", - отмечается в сообщении.





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