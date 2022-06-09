Об этом сообщила Укрзализныця.

"На вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая содержит 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгенотелевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы, мобильную рентгенотелевизионную установку", — сказано в сообщении.

Сегодня, 9 июня, об обновленной системе безопасности на вокзалах столицы подробнее расскажут первый заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Шкураков, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, член правления УЗ Александр Перцовский и генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

7 июня Укрзализныця назначила новые пригородные поезда Чернигов – Славутич и Запорожье – Днепр

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