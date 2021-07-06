На Киевщину надвигается гроза, - ГСЧС

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! В г. Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 6 июля гроза", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Украины 7 июля будет теплая погода, однако ожидаются грозы и дожди.

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