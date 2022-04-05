На Киевщине журналистам разрешили работать во время усиленного комендантского часа
Журналистам разрешили работать в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевщины, несмотря на удлиненный комендантский час
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
"Очень важно, чтобы весь мир увидел ужасы, которые принесли на нашу землю захватчики. Поэтому принято решение разрешить работу журналистов в освобожденных населенных пунктах Киевщины и во время усиленного комендантского времени, по согласованию с местными властями и представителями национальной полиции безопасных путей движения", – отметил Павлюк.
Он подчеркнул, что выехавшим возвращаться на освобожденные территории пока опасно. Профильные службы проводят там работы по разминированию и зачистке.
О возможности вернуться домой власти проинформируют дополнительно.
- Как известно, комендантский час в освобожденных районах Киевщины продлен до 06:00 7 апреля. Местным жителям категорически запрещается передвигаться по населенным пунктам и находиться в общественных местах. У этих населенных работает специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии России и уничтожение гражданской инфраструктуры.
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