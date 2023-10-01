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На Киевщине заработал единый номер вызова экстренных служб 112

1 октября, 2023 воскресенье
16:57
Общество

Единый номер вызова экстренных служб 112, предназначенный для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, полноценно заработал на территории Киевской области

Об этом сообщает Мининтеграции со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Номер 112 можно использовать в качестве альтернативы горячим линиям пожарной службы – 101, полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103 и газовой службы – 104, чтобы не тратить время на звонки в каждую службу отдельно. Операторы единой экстренной службы самостоятельно направят запросы в необходимые подразделения реагирования.

Телефонная служба теперь будет принимать обращения и от людей с нарушением слуха или речи.

В МВД напоминают, что введение единого номера для вызова экстренных служб началось в Киеве, а уже через 3 месяца поступило более 167 тыс. вызовов, которые чаще всего направлялись в Национальную полицию Украины.

  • Введение единого номера 112 является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об Ассоциации с Европейским Союзом.
  • 22 ноября Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Австрией в сфере цифровизации, страна предоставит генераторы для поддержки работы украинских серверов и другой цифровой инфраструктуры.
Украина
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