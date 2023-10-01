На Киевщине заработал единый номер вызова экстренных служб 112

Об этом сообщает Мининтеграции со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Номер 112 можно использовать в качестве альтернативы горячим линиям пожарной службы – 101, полиции – 102, скорой медицинской помощи – 103 и газовой службы – 104, чтобы не тратить время на звонки в каждую службу отдельно. Операторы единой экстренной службы самостоятельно направят запросы в необходимые подразделения реагирования.

Телефонная служба теперь будет принимать обращения и от людей с нарушением слуха или речи.

В МВД напоминают, что введение единого номера для вызова экстренных служб началось в Киеве, а уже через 3 месяца поступило более 167 тыс. вызовов, которые чаще всего направлялись в Национальную полицию Украины.